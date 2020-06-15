التجارة تعلن وفاة مسؤول التصريحات الأمنية بفيروس كورونا

2020/06/15 | 22:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادنعى وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم الاثنين، مسؤولا في الوزارة توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال الوزير الجبوري، في برقية تعزية نقلها الناطق الرسمي للوزارة: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل المغفور له مسؤول التصريحات الأمنية في الوزارة ماجد محمد الموسوي جراء إصابته بفيروس كورونا".وأضاف أن "المغفور له كان موظفا حريصا ملتزما بثوابت الوظيفة العامة ومن الموظفين المجدين الذين ثابروا بعملهم، وكان طيب القلب و انسان مسالم ولم نرى منه اي سوء".وتابع الوزير "نسأل العلي القدير ان يلهم ذويه الصبر والسلوان، ويتغمد الفقيد بواسع رحمته، إنه سميع مجيب".

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