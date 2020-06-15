ارتفاع عدد الاطباء المصابين بكورونا في ميسان الى 34 طبيبا

2020/06/15 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ميسان

اعلنت نقابة الاطباء في ميسان، اليوم الاثنين، عن حصيلة جديدة لعدد الاطباء المصابين بفيروس كورونا.

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