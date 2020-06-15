تفاصيل تنشر لأول مرة.. هل طلب وفد اميركا في الحوار ابقاء قواتها بالعراق وماهو موقف بغداد؟

2020/06/15 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف رئيس الوفد العراقي في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، عبد الكريم هاشم، الثلاثاء (15 حزي...





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