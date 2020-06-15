2020/06/15 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس الوفد العراقي في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، عبد الكريم هاشم، الاثنين 15-5-2020...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( في أول اعلان رسمي.. العراق يكشف هوية اعضاء فريقه المحاور للولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( في أول اعلان رسمي.. العراق يكشف هوية اعضاء فريقه المحاور للولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).