المانيا تعاني عجزا في ميزانيتها بنسبة 7.25%

2020/06/15 | 22:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال مصدران مطلعان لـ”رويترز”، يوم الاثنين، إن وزير المالية الألماني أولاف شولتس سيطلب من البرلمان زيادة أخرى قدرها 62.5 مليار يورو (70.5 مليار دولار) في الاقتراض الجديد.وبهذه الخطوة سيصل الاقتراض إلى مستوى قياسي عند 218.5 مليار يورو هذا العام، وذلك للإنفاق على تدابير لتعزيز التعافي من جائحة فيروس كورونا.وتحول الخطة، التي […]

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