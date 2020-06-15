2020/06/15 | 22:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الادارة الانتخابية وعضو مجلس مفوضية الانتخابات السابقة رياض البدران، الاثنين، ان الانتخابات المبكرة تتطلب قانون و مفوضية انتخابات اضافة الى اموال.و قال البدران في حديث لقناة “العهد” ان “الحكومة الحالية داعمة لاجراء الانتخابات المبكرة و الانتخابات المبكرة تتطلب قانون و اموال ومفوضية انتخابات”.و اضاف ان “ابرز مشكلة تواجهها الانتخابات القادمة هي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانون و مفوضية و اموال .. ثلاثة عوامل تتطلبها الانتخابات المبكرة بحسب رئيس الادارة الانتخابية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قانون و مفوضية و اموال .. ثلاثة عوامل تتطلبها الانتخابات المبكرة بحسب رئيس الادارة الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).