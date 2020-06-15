ميسان تسجل 73 أصابة وشفاء 20ووفاة 3

2020/06/15 | 22:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان الإثنين عن تسجيلها (73) إصابةجديدة بفايروس كورونا.وقال بيان الدائرة إنها سجلت تزايدا بحالات الشفاء وانخفاضا قليلا في عدد الإصابات عن يوم أمس ، مشيرا إلى أن عدد اصابات اليوم هو ٧٣ أصابة جديدة، وتسجيل ٢٠ حالة شفاء ٢٠ ، فيما سجلت ٣ وفيات .وأوضح أن الإصابات موزعة […]

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