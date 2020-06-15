2020/06/15 | 22:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضحايا بانفجار في حلبجة

تتمة ..

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