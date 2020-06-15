2020/06/15 | 23:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالجدول.. دائرة البعثات تحدد مواعيد استقبال المراجعين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/15 | 23:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالجدول.. دائرة البعثات تحدد مواعيد استقبال المراجعين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالجدول.. دائرة البعثات تحدد مواعيد استقبال المراجعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).