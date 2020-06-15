وزارة الصحة: القرار بشأن العقار الروسي لعلاج كورونا سيصدر خلال يومين

2020/06/15 | 23:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن العقار الروسي لعلاج كورونا قيد المناقشة من قبل اللجان الاستشارية، وسيصدر قرار بشأنه خلال اليومين المقبلين.وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن “العقار الروسي لعلاج كورونا قيد المناقشة من قبل اللجان الاستشارية، مشيرا إلى أنه “في اليومين المقبلين سيصدر

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