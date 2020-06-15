وزارة التجارة تعلن وفاة مسؤول التصريحات الأمنية جراء إصابته بكورونا

2020/06/15 | 23:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم الاثنين، مسؤولا في الوزارة توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.وجاء في نص بيان برقية الوزير الجبوري الذي تلقته وكالة صدى الاعلام “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل المغفور له مسؤول التصريحات الأمنية في الوزارة ماجد محمد الموسوي جراء إصابته بفيروس كورونا”.وأضاف أن “المغفور له كان موظفا حريصا

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