احد محتجزي رفحاء يعلق على قطع رواتبهم .. هذا ما نتقاضاه وافعال الحكومة “فيسبوكية”

2020/06/15 | 23:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق علي الحجامي احد محتجزي رفحاء، الاثنين، على قرار الحكومة بشأن قطع رواتب محتجزي رفحاء.و قال الحجامي في حديث لقناة “العهد”، ان “امريكا تآمرت مع النظام البائد لدحر الانتفاضة الشعبانية، “مبينا “احتجزنا في رفحاء 13 عاما و كنا نتعرض للتهديد والقتل طيلة 13 عاما”.و اضاف ان “محتجز رفحاء ياخذ تقاعد فقط وهو اقل […]

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