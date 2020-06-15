رئيس اقليم كوردستان يعزي امير الايزيديين بوفاة قريبه

2020/06/15 | 23:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، عن تعازيه لامير الايزيديين الامير حازم تحسين بك لوفاة ابن عمه كاميران خيري بك.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني اتصل، مساء الاثنين، هاتفيا بامير الايزيديين في العالم الامير حازم تحسين بك، وفضلا عن تقديم التعازي والمواساة للامير حازم وذويه بمناسبة وفاة ابن عمه كاميران خيري بك.

واشار البيان الى ان امير الايزيديين عبر عن شكره وتقديره وابناء اسرته لرئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، بوفاة نائب أمير الايزديين في العراق والعالم كاميران خيري بك يوم الاثنين في مستشفى قضاء شيخان بمحافظة دهوك.

وكاميران خيري بك هو إبن عم الامير الحالي للايزديين حازم تحسين، من مواليد عام 1955، ودرس في كلية القانون بجامعة القاهرة.

وكان خيري بك عضوا في لجنة كتابة الدستور العراقي عام 2003 ، كما اختير عضوا للجمعية الوطنية العراقية المؤقتة بين عامي 2004_2005.

ومن المقرر دفن جثمان خيري بك يوم غد الثلاثاء في ناحية باعذرة خلال مراسم خاصة، وفق مراسل شفق نيوز.

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