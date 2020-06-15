مصر تسجل 97 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/06/15 | 23:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات الصحية المصرية، اليوم الاثنين، تسجيل 1691 اصابة جديدة و97 حالة وفاة بفيروس كورونا.

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