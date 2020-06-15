انفجار بين الطوز والسليمانية يودي بحياة ثلاثة منتسبين

2020/06/15 | 23:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، أن انفجار عبوة ناسفة بين الطوز والسليمانية أودى بحياة ثلاثة من منتسبي الرد السريع واصابة اثنين اخرين.

وقالت الخلية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، على عجلة تابعة الى قوة من فرقة الرد السريع خلال تنفيذ واجب في منطقة بلكانة السادة الثانية في الحدود الفاصلة بين الطوز ومحافظة السليمانية"، مبينة ان الانفجار اودى بحياة "ثلاثة من منتسبي الرد السريع وجرح إثنين آخرين، فضلا عن أضرار في العجلة".

واضافت أن "هذا الواجب نتج عن العثور على وكر للارهابيين في منطقة جبلية وعرة وبداخله عجلة حمل نوع كيا ودراجتين ناريتين حيث تم الاستيلاء عليها من قبل القوة المنفذة للواجب" .

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