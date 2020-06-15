عالم فيروسات صيني: كورونا المكتشف حديثا في بكين أكثر عدوى من الفيروس في ووهان

2020/06/15 | 23:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر يان تشانزو البروفيسور في كلية الطب بجامعة ووهان الصينية، من أن سلالة فيروس كورونا التي اكتشفت حديثا في سوق “سينفادي” بالعاصمة بكين أكثر عدوى من تلك التي انتشرت من مدينة ووهان.وقال البروفيسور في حديث لصحيفة “غلوبال تايمز” نشر اليوم الاثنين: “خلال عملية التطور، يمكن أن تزيد قدرة عدوى الفيروس أو تنخفض، لكنني أعتقد […]

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