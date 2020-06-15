إستشهاد وإصابة 5 من منتسبي الرد السريع بتفجير بين الطوز والسليمانية

2020/06/15 | 23:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، استشهاد واصابة 5 من منتسبي قوات الرد السريع بانفجار عبوة ناسفة بين قضاء الطوز ومحافظة السليمانية.وذكرت الخلية في بيان، تلقته "كلكامش برس"، إن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة إلى قوة من فرقة الرد السريع خلال تنفيذ واجب في منطقة بلكانة السادة الثانية في الحدود الفاصلة بين الطوز ومحافظة السليمانية، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة من منتسبي الرد السريع وجرح اثنين آخرين، كما حصلت أضرار في العجلة".واضافت، انه "تم العثور خلال الواجب على وكر للإرهابيين في منطقة جبلية وعرة وبداخلها عجلة حمل نوع كيا ودراجتين ناريتين حيث تم الاستيلاء عليها من قبل القوة المنفذة" .

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