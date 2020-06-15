2020/06/15 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ السليمانية

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، مقتل 3 منتسبين واصابة 2 بانفجار عبوة على عجلتهم بين الطوز والسليمانية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة الى قوة من فرقة الرد السريع خلال تنفيذ واجب في منطقة بلكانة السادة الثانية في الحدود الفاصلة بين الطوز ومحافظة السليمانية، مما ادى الى استشهاد ثلاثة من منتسبي الرد السريع وجرح إثنين آخرين، كما حصلت أضرار في العجلة".

واضافت أنه "نتج عن هذا الواجب العثور على وكر للارهابيين في منطقة جبلية وعرة وبداخله عجلة حمل نوع كيا ودراجتين ناريتين حيث تم الاستيلاء عليها من قبل القوة المنفذة للواجب".

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