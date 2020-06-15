2020/06/15 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت المنافذ الحدودية، الاثنين، القاء القبض على مواطن مطلوب للقضاء وفق المادة 4 ارهاب في منفذ ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المنافذ الحدودية تلقي القبض على مطلوب وفق المادة 4 ارهاب في منفذ القائم الحدودي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت المنافذ الحدودية، الاثنين، القاء القبض على مواطن مطلوب للقضاء وفق المادة 4 ارهاب في منفذ ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المنافذ الحدودية تلقي القبض على مطلوب وفق المادة 4 ارهاب في منفذ القائم الحدودي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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