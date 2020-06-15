المنافذ الحدودية تلقي القبض على مطلوب وفق المادة 4 ارهاب في منفذ القائم الحدودي

2020/06/15 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المنافذ الحدودية، الاثنين، القاء القبض على مواطن مطلوب للقضاء وفق المادة 4 ارهاب في منفذ ال...





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