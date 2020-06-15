2020/06/15 | 23:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية يهنىء نقابة الصحفيين والاسرة الصحفية بالعيد الوطني الصحافة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/15 | 23:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية يهنىء نقابة الصحفيين والاسرة الصحفية بالعيد الوطني الصحافة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية يهنىء نقابة الصحفيين والاسرة الصحفية بالعيد الوطني الصحافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).