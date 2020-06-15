الإعلام الأمني :العثور على وكر لعصابات داعش في ديالى

2020/06/15 | 23:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ديالى عثرت قوة أمنية،اليوم الاثنين ، على وكر لعصابات داعش الارهابية في محافظة ديالى.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقت وكالة اين نسخة منه انه "ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قوة من الفرقة الخامسة ضمن قيادة عمليات ديالى، تتمكن من العثور على وكر لعصابات داعش الإرهابية في منطقة ام الكرامي التابعة لناحية العظيم".وبين ان الوكر "أحتوى على ١٤ عبوة أسطوانية و١٠ عبوات بلاستيكية سعة ١٠ لترات و٣ مساطر وراية لداعش، وقد تم تفجيرها موقعياً من قبل مفرزة معالجة كتبية هندسة ميدان الفرقة

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