محتجز سياسي: الكاظمي قدم عدة قرارات جائرة منذ تسلمه منصبه

2020/06/15 | 23:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح المحتجز السياسي فاروق الاسدي، ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قدم عدة قرارات جائرة منذ تسلمه منصبه خلال هذه الفترة القليلةوقال الاسدي: “تفاجئنا من قرارات الكاظمي الجائرة وكنا نتوقع ان الحكومة ستقف مع المواطن لكن ما حدث هو العكس”.واضاف “ما ممكن للحكومة ان تأتي للإصلاح وهي تخالف الدستور والقوانين النافذة” مبينا ان “ما حدث من […]

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