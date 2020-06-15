تسجيل 168 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كردستان

2020/06/15 | 23:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل إقليم كردستان، اليوم الاثنين، 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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