غارات وقصف مدفعي لتركيا على ثلاث قواعد لحزب العمال في العراق

2020/06/15 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول‭- ‬الموصل‭ – ‬القاهرة‭ -‬الزمان‭ ‬ شن‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬الإثنين‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬قواعد‭ ‬للمتمردين‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬التركية‭.‬ وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬انطلقت‭ ‬عملية‭ ‬المخلب‭-‬النسر،‭ ‬وطائراتنا‭ ‬تدمّر‭ ‬جحور‭ ‬الإرهابيين‮»‬‭.‬واستهدفت‭ ‬الغارات‭ ‬بحسب‭ ‬الوزارة‭ ‬قواعد‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬قنديل‭ ‬وسنجار‭ ‬وهاكورك‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭.‬تؤكد‭ […]

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