وفاة وكيل امير الايزيدية في العراق والعالم

2020/06/15 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل ‭ – ‬الزمان‭ ‬عزّى‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني،‭ ‬الاثنين،‭ ‬بوفاة‭ ‬نائب‭ ‬أمير‭ ‬الإيزيديين‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬والعالم‭ ‬كاميران‭ ‬خيري‭ ‬سعيد‭ ‬بك‭ ‬وكيل‭ ‬امير‭ ‬الايزيدية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬والعالم‭.‬وقال‭ ‬بارزاني،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬التعزية،‭ ‬وورد‭ ‬الى‭ ‬وكالة‭ ‬شفق‭ ‬نيوز،‭ ‬‮«‬ببالغ‭ ‬الحزن‭ ‬والأسى‭ ‬تلقينا‭ ‬نبأ‭ ‬وفاة‭ ‬الأمير‭ ‬كاميران‭ ‬خيري‭ ‬سعيد‭ ‬بك‭ ‬وكيل‭ ‬أمير‭ ‬الايزيدية‭ ‬للشؤون‭ ‬الدينية‮»‬‭.‬وأضاف‭ […]

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