2020/06/16 | 00:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عميد كلية الإعلام في الجامعة الإسلامية في النجف الأشرف يهنئ مؤيد اللامي والاسرة الصحفية بالعيدالوطني للصحافة العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/16 | 00:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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