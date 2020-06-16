2020/06/16 | 00:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بالعثور على جثة شخص كان بمفرده في منزله بالمحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية عثرت، مساء اليوم، على جثة شخص داخل شقته في منطقة حي أور بمدينة الناصرية"، مبينا أن "المتوفى كان بمفرده، ويعمل موظفا بشركة أور".

واشار المصدر الى أن "التحقيقات الاولية اظهرت بأن المتوفي اتصل قبل 3 أيام على شقيقته وابلغها بأنه مريض وسيتوجه لشقته لغرض الراحة".

ولفت المصدر، الى أن "الإسعاف رفض نقل الجثة لحين حضور الطبيب لتحديد سبب الوفاة"، مشيرا الى أن "مفارز الادلة الجنئاية متواجدة بمحل الحادث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة شخص جنوبي العراق والاسعاف ترفض نقل جثته) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة شخص جنوبي العراق والاسعاف ترفض نقل جثته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).