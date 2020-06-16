القبض على مطلوب بتهمة الارهاب في منفذ القائم الحدودي

2020/06/16 | 00:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق المادة 4 ارهاب في منفذ القائم الحدودي غربي الانبار.وذكر بيان للهيأة تلقته "كلكامش برس"، ان "العملية تمت من خلال واجب مشترك مع قسم استخبارات وارهاب قضاء القائم وشعبة استخبارات منفذالقائم وقوة من منفذنا، تم ألقاء القبض على مواطن عراقي في منفذ القائم الحدودي وفق المادة (4)ارهاب وفق مذكرة امر قبض وتحري، والصادرة من محكمة تحقيق القائم، وتم تسليم الشخص المطلوب الى قسم استخبارات وارهاب قضاء القائم".

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