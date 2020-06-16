فيروس كورونا يصيب 34 طبيبًا في ميسان

2020/06/16 | 00:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت نقابة الأطباء في ميسان، عن حصيلة جديدة لعدد الأطباء المصابين بفيروس كورونا.

قالت النقابة في بيان مقتضب تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "عدد الأطباء المصابين بفيروس كورونا في محافظة ميسان ارتفع إلى 34 طبيبًا".

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