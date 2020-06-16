وحدات مقاومة سنجار تصدر بياناً بخصوص العدوان التركي

2020/06/16 | 00:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت القيادة العامة لوحدات مقاومة سنجار عن إصابة 4 من مقاتليها فقط، في العدوان التركي ليلة أمس الأحد.وأشارت القيادة العامة في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاثنين، إلى ان “الاحتلال التركي شن هجمات جوية بين منتصف ليلة أمس الأحد والساعة الواحدة من بعد منتصف الليل، واستهدافه لـ 6 قواعد تابعة لوحدات مقاومة سنجار.ونفى […]

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