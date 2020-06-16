2020/06/16 | 00:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمديد حظر التنقل داخل كوردستان وبين المحافظات العراقية إلى الأول من تموز

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