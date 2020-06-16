2020/06/16 | 00:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلل في تطبيق ماسنجر يؤدي إلى توقفه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/16 | 00:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلل في تطبيق ماسنجر يؤدي إلى توقفه) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلل في تطبيق ماسنجر يؤدي إلى توقفه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).