أسعار النفط تصعد 2% بدعم من تفاؤل يحيط باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج

2020/06/16 | 00:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت أسعار النفط أكثر من 2%، بدعم من علامات على تعافي الطلب على الوقود بينما يلتزم أعضاء مجموعة أوبك+ باتفاق لخفض الإنتاج، وهو ما غطى على مخاوف من موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا قد تؤدي لمزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي.وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة 86 سنتا، […]

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