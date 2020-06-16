2020/06/16 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

اوضح مصدر طبي في دائر صحة واسط، الإثنين (15 حزيران 2020)، بشأن 11 حالة وفاة لمصابين بفيروس كورونا في هذا اليوم بالمحافظة في رد مباشر على ما اشيع عن عدم وجود اعراض لديهم قبل دخولهم للمستشفى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن &qu

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو خلية الازمة الصحية في العاصمة بغداد/ الرصافة د.عباس الحسيني، الاثنين 15-6-2020، عن معلومات ’’مرعبة’’ تخص عدد الاصابات الحقيقي بفيروس كورونا في العراق والوضع في مواجهة الفيروس.

وقال الحسيني في

بغداد اليوم- بغداد

علق عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الاثنين 15-6-2020، على تصريح خارجية الولايات المتحدة ببقاء قواتها في العراق.

وقال الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "قرار مجلس النواب بإخراج القوات الاجنبي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إقليم كردستان يمدد حظر التجوال بين المحافظات حتى الأول من تموز المقبل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إقليم كردستان يمدد حظر التجوال بين المحافظات حتى الأول من تموز المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).