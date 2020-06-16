بالوثائق… الصادقون النيابية تقدم مقترحات لرئيس الوزراء وترفض المساس برواتب الموظفين

2020/06/16 | 00:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت كتلة الصادقون النيابية، عدد من المقترحات الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للخروج من الازمة المالية التي يمر بها العراق جراء هبوط اسعار النفط التي هبطت الى سعر منخفض بعد ان اجتاح وباء كورونا العالم، فيما رفضت الكتلة المساس برواتب الموظفين واستقطاعها لتعويض النقص المالي الحاصل.وادناه الوثائق:

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