تحقيق: فصائل “الحشد الشعبي” تستحوذ على عشرات المساجد والعقارات في الموصل

2020/06/16 | 00:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شبكة “نيريج للصحافة الاستقصائية” في #العراق، إن «الوقف الشيعي، مدعوماً بقوة فصائل #الحشد_الشعبي، وضع يده على “كنوز عقارية” في #الموصل».«بينها أبنية كان #الوقف_السني وقبله #وزارة_الأوقاف يتحكمان بها لسنوات طويلة»، وفق التحقيق الذي أعده…

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