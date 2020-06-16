التعليم والنظام السياسي الطائفي/قراءة في المقاربة بين الحرية والعبودية/الثانية - عبد جاسم الساعدي

2020/06/16 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_جاسم_الساعدي التعليم والنظام السياسي الطائفي/قراءة في المقاربة بين الحرية والعبودية/الثانية احتلت التربية مكان الصدارة لدى الرواد الاشتراكيين وتجذرت قضايا البحث والدرس والمقارنة والإبداع فخرجت إلى عالم الإنسان والصراع، لغايات إنسانية وثقافية، وصارت فضاء حرا للحوار والنقد الثقافي والتربوي وتحريات الوعي الإجتماعي فمن خلال التربية نشأت نظريات ومباحث اجتماعية ومدارس نقدية، ولعل الاشتراكيين بتنوع مذ ......





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