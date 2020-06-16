تجارب مهمة في الانتصار على وباء كورونا / ولاية كيرالا الهندية تقدم درسا شيوعيا الى بلدان العالم - رشيد غويلب

2020/06/16 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب عندما تتناول وسائل الاعلام التقليدية الحكومات التي تتعامل مع كورنا بشكل جيد، او مقبول ، عادة ما يشار الى كوريا الجنوبية وتايوان ونيوزيلندا وألمانيا.



ويتم تجاوز إدارة الصين الناجحة للازمة ، والصين هي البلد الاول التي ضربها الوباء بقوة، ولكن بعد حجر صحي فاعل، وحزمة من الاجراءات، وقدرات طبية وفنية متميزة، وصلت اعداد الإصابات اليومية الجديدة الى اقل من العشرات، ومنذ اسبابيع وصل العدد الى اقل من ......





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