طائر الغراف الحزين... إلى عدنان سلمان* حياً - باسل محمد عبد الكريم

2020/06/16 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#باسل_محمد_عبد_الكريم (طلب الملك لير من الآلهة أن تخفف من قسوة الدنيا.



غير أن الآلهة بقيت صامتة، وتبين أنها لا تقل قسوةً عن الطبيعة والتاريخ)يان كوت - أحد نقاد شكسبير الكبار.يتهادى نهر الغراف حزيناً، بعيداً عن بيوت الطين، تلك التي تغفو على ضفافه، هو يرنو إلى مدينة (الرفاعي) ببيوتها المتداعية، وأزقتها المتربة، وبقايا نخيلها المتناثر، وناسها المذعورين.تبدو مدينة مهجورة، خرجت من آتون الحروب المتتالية، ......





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