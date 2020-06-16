كردستان تقرر تمديد حظر التجوال إلى الأول من تموز المقبل

2020/06/16 | 00:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، تمديد حظر التجوال بين محافظات الإقليم إلى الأول من تموز المقبل.

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