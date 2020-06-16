جائحتنا ..قصة أخرى

2020/06/16 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هناك‭ ‬وفيات‭ ‬عديدة‭ ‬بين‭ ‬الاطباء‭ ‬والممرضين‭ ‬وموظفي‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬العربية،وهم‭ ‬يتصدون‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬ويعالجون‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬مستشفيات‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تمتلك‭ ‬الحد‭ ‬الادنى‭ ‬من‭ ‬تدابير‭ ‬الوقاية‭ ‬المثالية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬توفيرها‭ ‬للطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬والتمريضية‭.‬ المؤسف‭ ‬ان‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تم‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬تخفيض‭ ‬الحظر‭ ‬في‭ ‬اكثر‭ […]

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