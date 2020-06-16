2020/06/16 | 01:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأغلقت بورصة "وول ستريت" مرتفعة، الاثنين، في أعقاب إعلان من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) بزيادة حصة الشركات في برنامجه لمشتريات السندات.وأعطى إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ثقة للمستثمرين الذين أزعجتهم قفزة في الإصابات الجديدة بمرض "كوفيد-19".وأنهى المؤشر "داو جونز الصناعي" جلسة التداول مرتفعا 157.17 نقطة، أو 0.62 بالمئة، إلى 25763.16 نقطة بينما صعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" الأوسع نطاقا 25.28 نقطة، أو 0.83 بالمئة، ليغلق عند 3066.59 نقطة.وأغلق المؤشر "ناسداك المجمع" مرتفعا 138.26 نقطة، أو 1.44 بالمئة، إلى 9727.07 نقطة.وسجلت أسهم شركة "موديرنا" لصناعة الأدوية قفزة بأكثر من 7 في المئة عقب تقرير بأن إسرائيل في مرحلة متقدمة من محادثات لشراء لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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