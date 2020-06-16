مقتل قائد “جيش الصقور” على يد مجهولين بريف إدلب

2020/06/16 | 01:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل قائد فصيل “جيش الصقور”، اليوم الاثنين، بطلقٍ ناري من قبل مجهولين، بريف #إدلب الجنوبي.وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن «مجهولين، أقدموا على قتل قائد “جيش الصقور” المنضوي تحت (الجبهة الوطنية للتحرير)، عبر إطلاق…

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