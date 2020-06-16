فقه تكسير الأصنام : من الإصلاح العلني الى الهاجس الأمني - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور فقه تكسير الأصنام : من الإصلاح العلني الى الهاجس الأمني أولا : 1 ـ في منتصف السبعينيات وفد الى قريتنا ( أبو حريز ) شاب فلسطيني ينتمى الى حركة ( فتح ) تزوج فتاة من القرية وعاش فيها وقتا، لم يعجبه تقديس الناس للولىّ الصوفى ، وبدأ يهاجمه .
سمع بموقفى من التصوف ، وكنت وقتها في صراع مع الأزهر في موضوع الدكتوراة عن التصوف .
زارنى في القاهرة ، واصبحنا أصدقاء .
قبل مغادرته مصر صارحنى برغبته في تف ......
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