تونس تسجل 14 حالة إصابة بفيروس كورونا

2020/06/16 | 01:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقالت الوزارة إن من بين المصابين بـ”كوفيد 19″، 13 حالة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وموجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري، وحالة واحدة محلية.وأوضحت في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ بذلك 1110 حالات مؤكدة منذ بداية ظهور الفيروس في تونس.وأضافت […]

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