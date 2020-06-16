بالوثيقة وبعد الملامسة: شرار حيدر ويونس محمود وحلاته يجرون مسحة الانف وهذه النتيجة

2020/06/16 | 01:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ خاص

رئيس نادي الكرخ واللاعب الدولي السابق شرار حيدر واللاعب يونس محمود ورئيس نادي التاجي طه عبد حلاته اليوم الاثنين،( 15 حزيران 2020)، مسحة في احدى مستشفيات وزارة الصحة للانف والبلعوم وظهرت النتيجة سلبية للثلاثة.

وكشفت الوثيقة كما مابين في التسلسل (1) بالنسبة لنجم المنتخب العراقي يونس محمود بأن النتيجة سلبية ولم توجد آثار للملامسة او انتقال العدوى له، كما اثبتت الفحوصات سلامة رئيس نادي التاجي طه عبد حلاته كما مبين في التسلسل (4).

واضافت الوثيقة " سلامة رئيس نادي الكرخ ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق شرار حيدر كما مثبت في الوثيقة بالتسلسل (6)".

يشار الى ان هناك اجتماع كان قد عقد بين الثلاثة والكابتن احمد راضي قبل اصابة الاخير بثلاثة ايام.

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