2020/06/16 | 01:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات كورونا في الولايات المتحدة ترتفع إلى مليونين و85769) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات كورونا في الولايات المتحدة ترتفع إلى مليونين و85769) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).