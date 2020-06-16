2020/06/16 | 02:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن فيروس #كورونا أخذ يتفشى في الأوساط الفنية والرياضية، وحتى السياسية معها في #العراق، بل حتى وفيات تُسجّل جراء هذا الوباء في هذه الأوساط.في آخر الجديد، أصيبت الفنانة والممثلة العراقية #فوزية_حسن، الاثنين، بفيروس…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“كورونا” يتفشى في الوسطين الفني والرياضي.. إصابة ممثلة عراقية بالفيروس) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“كورونا” يتفشى في الوسطين الفني والرياضي.. إصابة ممثلة عراقية بالفيروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).