قصف صاروخي يستهدف محيط مطار بغداد الدولي


قصف صاروخي يستهدف محيط مطار بغداد الدولي
2020/06/16 | 02:04 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باستهداف محيط مطار بغداد الدولي بقصف صاروخي.

وقال المصدر لـ (بغداد ا...

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