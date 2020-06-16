قصف صاروخي يستهدف محيط مطار بغداد الدولي

2020/06/16 | 02:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باستهداف محيط مطار بغداد الدولي بقصف صاروخي.

وقال المصدر لـ (بغداد ا...





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