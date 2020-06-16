2020/06/16 | 02:04 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال المصدر لـ (بغداد ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قصف صاروخي يستهدف محيط مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
افاد مصدر امني، الثلاثاء، باستهداف محيط مطار بغداد الدولي بقصف صاروخي.
وقال المصدر لـ (بغداد ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قصف صاروخي يستهدف محيط مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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