2020/06/16 | 02:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقوط صاروخي كاتيوشا على المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/16 | 02:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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